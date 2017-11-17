Имя Порошенко перепутали в пресс-службе польского президента

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Имя президента Украины Петра Порошенко перепутали в пресс-службе польского лидера Анджея Дуды.

На сайте главы Польши в одной из новостей сообщается, что он провел телефонные переговоры с президентом Украины Виктором Порошенко, который поздравил Дуду с польским Днем независимости, передает РИА Новости.

Публикация появилась на сайте 11 ноября, спустя неделю ошибку так и не исправили.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пообещал, что у Киева в ближайшее время могут появиться реальные проблемы.