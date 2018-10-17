Самолет Мелании Трамп вернулся на базу из-за ЧП на борту

Фото: AP/Carolyn Kaster

Самолет, на борту которого находилась супруга президента США Мелания Трамп, вернулся на авиабазу Эндрюс через 10 минут после взлета. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Самолет не смог продолжать полет из-за технических неполадок. Журналисты, которые были на борту, отметили, что в салоне был дым и ощущался запах гари.

Канал отмечает, что первая леди США покинула борт самолета. Она должна была отправиться в Филадельфию, однако перелет отложили.

11 октября Меланья Трамп заявила, что считает себя одним из самых затравленных людей в мире. Она рассказала о своем проекте Be Best, который призван бороться с интернет-травлей, и подчеркнула, что постоянно испытывает нападки со стороны пользователей Сети.

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