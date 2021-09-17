И. о. главы Минобороны Нидерландов подала в отставку из-за ситуации в Афганистане – СМИ

17:41
Фото: AP Photo/Darko Bandic, File
Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд покидает свой пост из-за критики операции по эвакуации голландских дипломатов, несмотря на то что ранее заявляла о намерении остаться. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Уточняется, что соответствующее решение было принято в ходе экстренного съезда партии "Христианско-демократический призыв", членом которой является Бейлевельд.
Накануне палата представителей Нидерландов вынесла вотум недоверия Бейлевельд и исполняющей обязанности министра иностранных дел страны Сигрид Кааг. Последняя в тот же день ушла в отставку, отметив, что "не может не принять последствий" действий кабинета министров.
До этого местные СМИ сообщали, что правительство Нидерландов долгое время игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей, откладывая вопрос до последней минуты. В Афганистане до сих пор остаются сотрудники посольства и переводчики.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией страны. После этого в течение нескольких недель проходила массовая эвакуация дипломатов и иностранцев, желающих покинуть страну.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, таким образом завершив военную миссию, продолжавшуюся почти 20 лет. Спустя неделю был объявлен состав временного правительства Афганистана.
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