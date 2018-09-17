Фото: АР/Ronald Zak

В Австрии появятся контактно-аккумуляторные поезда, их ввод в эксплуатацию состоится во второй половине 2019 года, пишет Railway Technology.

Поезд оборудуют аккумуляторными батареями, что позволит использовать данный вид транспортного средства на неэлектрифицированных участках железной дороги. Локомотив будет развивать скорость до 140 км/ч при питании от сети, а также до 120 км/ч – при работе от аккумулятора. Для аккумуляторов используют литий-титанатные батареи со сроком службы до 15 лет.

Новые транспортные средства представят на выставке InnoTrans 2018, которая состоится в сентябре в Берлине. Поезд под названием Desiro ML Cityjet Eco разработала немецкая компания Siemens Mobility для австрийской государственной железнодорожной компании ÖBB.