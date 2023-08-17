Жителей Мексики и США предупредили о надвигающемся урагане "Хилари"

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В ближайшие дни на западное побережье Мексики и прибрежные районы юго-запада США может обрушиться усиливающийся тропический ураган "Хилари". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно наблюдениям специалистов, скорость ураганного ветра достигла 33,3 метра в секунду. В Мексике обильные осадки, морские приливы и подтопления местности из-за урагана прогнозируются в штатах Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная.

В пятницу, 18 августа, юго-восточные штаты США могут до начала следующей недели накрыть проливные дожди.

На фоне ожидаемой непогоды центр допускает выпуск дополнительных оповещений для населения о стихии в случае усиления урагана.

Ранее сообщалось, что жертвами урагана в Марий Эл стали восемь человек. Десять человек, двое из которых оказались в тяжелом состоянии, были госпитализированы. Всего в результате урагана пострадали минимум 27 человек.

