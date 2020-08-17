Актрису Келли Брук раскритиковали за лишние килограммы, набранные во время карантина

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Фото: ТАСС/Matt Alexander/PA Images
Британская актриса, модель и телеведущая Келли Брук поправилась на несколько килограммов за время карантина. Из-за этого на девушку обрушилась волна хейта в Сети, сообщает "Экспресс газета".
Ранее журнал Maxim поставил Брук на первое место среди самых сексуальных женщин прошлого столетия. Однако сегодня пользователи Сети заявляют, что фигура актрисы больше не является безупречной версией "песочных часов". Более того, Брук называют антисексом и толстухой.
"Люди не могут принять тот факт, что я больше не очаровательная девчонка 20 лет. Я понимаю, это забавно. Но люди растут, люди становятся больше, люди меняются, это случается", – поделилась Брук.
За время карантина, как признается сама актриса, она набрала лишние килограммы из-за частых перекусов. Но ее размер все еще входит в рамки здорового и составляет не больше 10–12 UK.
Брук добавила, что больше всего нелестных комментариев оставляют мужчины: модель уже не та, что раньше.
"Но я понимаю, люди помнят меня как "ту самую красотку", – отметила актриса.
Такая волна хейта заставила Келли Брук взяться за свою фигуру. Теперь знаменитость намерена вернуть себе идеальный 8-й размер.
Ранее актер сериала "Великолепный век" Юксель Унал, который играл роль Шекера-аги, сбросил 65 килограммов. Таких результатов он добился самостоятельно, без хирургического вмешательства. Ранее Унал весил 173 килограмма при росте 187 сантиметров.
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