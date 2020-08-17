Генпрокуратура Белоруссии сообщила об освобождении почти всех участников акций протеста

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Почти все задержанные в Белоруссии по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых акциях уже освобождены, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что правонарушений во время митингов, которые прошли в воскресенье в Белоруссии, не было зафиксировано, задержанных также нет.

14 августа ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. На их фоне по всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами.

Демонстранты не были согласны с предварительными результатами выборов. Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии. Она не согласилась с появившимися итогами и потребовала признать выборы недействительными.

В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто нарушает демократические ценности в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео тоже не исключил санкций.

