Рэнд Пол попросит Трампа снять санкции с российских парламентариев

17 августа, 16:31
Фото: АР/Evan Vucci
Сенатор-республиканец Рэнд Пол, после встречи с российскими парламентариями в начале августа в Москве, сообщил, что попросит президента США снять санкции с глав комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы они смогли осенью прилететь в Вашингтон. Об этом передает РИА Новости.
"Основная проблема будущей встречи в том, что председателям комитетов запрещен въезд в США из-за санкций. Я планирую попросить помощи в решении этого вопроса у президента и предложу вычеркнуть этих законодателей из санкционного списка", – заявил сенатор, но не уточнил имена парламентариев или комитеты, которые они возглавляют.
В настоящее время во главе комитета Госдумы по международным делам находится Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, а в аналогичном комитете в Совфеде – Константин Косачев. Они оба находятся под санкциями США, введенными из-за событий на Украине.
В начале августа Рэнд Пол посетил Москву и Петербург, где провел серию встреч с представителями Совета Федерации, Госдумы и МИД России, а также передал письмо от Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.
Во время переговоров с российскими парламентариями американский сенатор пригласил членов Совета Федерации в Вашингтон. После встречи с главой комитета Константином Косачевым Пол заявил, что стороны также готовы встретиться на нейтральной территории.
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