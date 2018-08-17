В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

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Рейсовый автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП неподалеку от города Росток на севере Германии. В результате аварии шестеро пассажиров получили тяжелые травмы, еще 10 человек – легкие, передает издание Bild.

Автобус, который направлялся в Берлин, съехал с дороги и перевернулся на бок по неизвестной причине. Всего в салоне находились около 50 пассажиров.

В настоящее время автобан A19 частично перекрыт в районе аварии.

Ранее сообщалось, что во время ДТП в Великобритании пострадал 41 человек, семеро из которых – дети.