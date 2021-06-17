12:45
Фото: AP Photo/Francois Mori
Парижский Disneyland возобновил свою работу после закрытия в октябре прошлого года из-за карантина, введенного во Франции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию парка развлечений.
"Парк вновь открыт для посещения при строгом соблюдении санитарных правил", – отметили в руководстве Disneyland.
При этом попасть в парк смогут только посетители, заранее забронировавшие билеты.
Как объяснили в профсоюзе работников сферы развлечений, парижский Disneyland сможет принимать не более 30% от обычного числа посетителей, что составляет 25 тысяч человек в сутки.
Кроме того, несмотря на отмену ношения масок на улицах Франции, гости парка по-прежнему обязаны их носить. Им также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
Ранее во Франции начался новый этап ослабления карантинных ограничений. Так, начало комендантского часа сместили с 21:00 на 23:00, рестораны и кафе снова могут приглашать клиентов в залы. А привитые туристы из ЕС и некоторых других стран смогут приехать во Францию без обязательного теста на коронавирус.
Во Франции начался новый этап ослабления карантинных ограничений
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