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15:35

Над зданием администрации в Швеции подняли флаг СССР

за рубежом происшествия

15:35

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Фото: facebook.com/expressen

Над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю в Швеции неизвестные подняли флаг СССР.

Инцидент произошел утром в понедельник, 17 июня. Флаг обнаружил и немедленно снял смотритель, передает ТАСС со ссылкой на местные новостные издания.

"Нужен ключ (чтобы вывесить флаг. – Прим. ред.), поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем", – рассказал представитель муниципалитета Густав Сандман. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.

В феврале 2019 года неизвестный вывесил флаг Российской Федерации на соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. Тот, кто предположительно это сделал, мог забраться на собор с помощью строительных лесов. Депутат британского парламента Джон Глен Twitter назвал произошедшее "глупой выходкой, высмеивающей серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери".

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