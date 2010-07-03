Над зданием администрации в Швеции подняли флаг СССР

Над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю в Швеции неизвестные подняли флаг СССР.
Инцидент произошел утром в понедельник, 17 июня. Флаг обнаружил и немедленно снял смотритель, передает ТАСС со ссылкой на местные новостные издания.
"Нужен ключ (чтобы вывесить флаг. – Прим. ред.), поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем", – рассказал представитель муниципалитета Густав Сандман. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.
В феврале 2019 года неизвестный вывесил флаг Российской Федерации на соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. Тот, кто предположительно это сделал, мог забраться на собор с помощью строительных лесов. Депутат британского парламента Джон Глен Twitter назвал произошедшее "глупой выходкой, высмеивающей серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери".
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