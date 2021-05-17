Один человек погиб при стрельбе в Торонто

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Стрельба произошла в канадском Торонто. Об этом информирует полиция города в Twitter.
Сообщается, что неизвестный вышел из автомобиля и открыл стрельбу.
"Офицеры обнаружили пятерых пострадавших <...> один из пострадавших скончался от полученных ран", – отмечает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в полиции, в близлежащих зданиях найдены следы от попадания пуль. Устроивший стрельбу скрылся с места происшествия на черной машине.
Ранее один человек погиб в результате стрельбы у главного терминала аэропорта канадского Ванкувера. Жертвой случившегося стал мужчина.
7 мая стало известно, что шестиклассница устроила стрельбу в школе в США. В результате случившегося пострадали три человека: два ученика и один взрослый.