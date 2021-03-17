В Болгарии определились, как будут принимать иностранных туристов

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Власти Болгарии ввели единые противоэпидемические и санитарные правила на туристических объектах. Об этом сообщается на сайте министерства туризма.

Меры, согласованные с Минздравом Болгарии, будут обязательны к исполнению всеми компаниями сферы морских, культурных, горных, оздоровительных, винных, деревенских, экологических, молодежных и детских, приключенческих, охотничьих, спортивных, деловых и иных видов путешествий.

Новые меры, в частности, регулируют использование пляжей – на них будет необходимо соблюдать 1,5-метровую социальную дистанцию, а на каждых свободных 20 квадратных метрах допускается расположение лишь двух человек. Также только два человека смогут пользоваться одним зонтиком.

Правила вступят в силу с 1 мая, а до наступления этой даты туристические компании обязаны обеспечить все необходимые условия для их соблюдения. Отмечается, что меры могут претерпеть изменения или получить дополнения в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в стране.

Также отмечается, что в ближайшее время власти Болгарии проведут приоритетную вакцинацию всех работников туристической сферы. В настоящее время уже 82 из 150 тысяч сотрудников сферы путешествий изъявили желание пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Болгарии начнется туристический сезон. Уточнялось, что для иностранных туристов власти готовы создать "зеленый коридор". Пересечь границу и посетить курорты смогут те, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19.