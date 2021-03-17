Мужчина потратил 3 млн рублей, чтобы его лицо выглядело как с Instagram-маской

Фото: instagram.com/levijedmurphy

Житель английского города Манчестер потратил 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) на косметические процедуры, благодаря которым его лицо стало похоже на одну из Instagram-масок. Информация появилась в Daily Star.

Изменить внешность 24-летний Леви Джед Мерфи впервые решился 5 лет назад. В 19 лет он увеличил губы инъекциями гиалуроновой кислоты. Еще через год парень добавил филлеры в скулы, челюсть и под глаза.

Позднее в Instagram появился фильтр, позволяющий посмотреть на свое лицо после пластических операций.

"Мне очень понравилась эта маска. Я составил список всех процедур, которые показаны в этом фильтре, и начал менять свое лицо согласно разработанному плану", – сказал Мерфи.

Англичанин уточнил, что делает процедуры не из-за недовольства собственной внешностью, но из-за любви к переменам.

Мать и бойфренд поддерживают парня, однако реакция в соцсетях бывает неоднозначной.

"Мне говорили, что я похож на Сквидварда из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" и на маску из фильма "Судная ночь". Но, честно говоря, я уже настолько привык получать ужасные комментарии, что не принимаю их близко к сердцу. Тем более что мне пишут и хорошие слова. Множество людей благодарит меня за то, что я помогаю им обрести уверенность в себе", – подчеркнул герой.

Ранее сообщалось, что в Дагестане решили отобрать детей у матери с неформальной внешностью. Их будет воспитывать отец, придерживающийся более консервативных взглядов.