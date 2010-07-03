У посольства РФ нет данных о пострадавших россиянах в Индонезии

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Посольство РФ в Индонезии на данный момент не располагает информацией о том, пострадали ли россияне при землетрясении на острове Ломбок.

"Сведений о пострадавших россиянах нет", – цитирует ТАСС официального представителя посольства Дениса Тетюшина.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье, 17 марта, к северо-востоку от города Матарам. Пять человек погибли, более 30 получили ранения.

Ранее сообщалось, что специалисты оценивают ущерб от наводнения в Индонезии, жертвами которого стали более 60 человек. Провинцию Папуа затопило после дождей. Мощные потоки воды сносили практически все на своем пути. Разрушены десятки жилых домов.

