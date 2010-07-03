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09:43

Демонстрантов вытеснили из здания телецентра в Сербии

за рубежом

09:43

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Фото: ТАСС/EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Сотрудники жандармерии вытеснили из здания Радио и телевидения Сербии (РТС) группу демонстрантов во главе с представителями оппозиции. Демонстранты проникли туда во время протеста, передает РИА Новости.

Глава МВД Небойша Стефанович, который вел с демонстрантами переговоры, заявил, что те, кто силой проник в здание, понесут ответственность.

В Белграде 16 марта участники 15-го мирного шествия против президента Александра Вучича временно блокировали здание гостелевидения.

В Сербии акции протеста проходят каждую неделю с декабря 2018 года. Поводом к началу протестов стало избиение оппозиционера Борко Стефановича.

30 декабря несколько тысяч человек приняли участие в шествии по центру Белграда, протестуя против правительства. Демонстрация началась у философского факультета Белградского университета и двинулась по улицам города. Горожане выступали под лозунгами "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабеж пенсионеров – это не реформа".

за рубежом

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