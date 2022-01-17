Движение восстановили в Босфорском проливе после поломки сухогруза – СМИ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Движение судов полностью восстановили в Босфорском проливе. Об этом информирует турецкий телеканал A haber.
Накануне в управлении береговой охраны Турции заявили, что в проливе Босфор сломался сухогруз, направлявшийся в Румынию. В результате случившегося там остановили движение судов в обоих направлениях.
"Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере", – сообщает СМИ.
Ранее движение судов приостанавливали в проливе Босфор из-за аварии с участием танкера. Капитан судна сообщил о неисправности, после чего на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер.
В сентябре 2021 года в проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу". Сообщалось, что причиной аварии стал отказ рулевого управления на турецком судне.
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