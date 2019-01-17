Уволенная сотрудница отеля в Майами отсудила $21,5 миллиона

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Отель Conrad Miami города Майами выплатит бывшей сотруднице Мари Жан Пьер 21,5 миллиона долларов за то, что она была уволена из-за пропуска работы по воскресеньям. Такое решение принял суд присяжных, передает РИА Новости.

Женщина была в отеле мойщицей посуды, но не могла приходить на работу, поскольку принадлежит к последователям евангельской церкви "Воины креста Христова". Отель знал о принадлежности Жан Пьер к этой церкви, но не стал менять график и уволил ее после пропуска рабочего дня в воскресенье.

Скорее всего, женщина не получит всю сумму компенсации, потому что в штате Флорида действует ограничение по максимальной неустойке. Сейчас отель выплатит ей 36 тысяч долларов в счет задолженности по зарплате и 500 тысяч в качестве возмещения морального ущерба.

Представители сети отелей Hilton Worldwide, которой принадлежит Conrad Miami, заявили, что огорчены решением присяжных и подадут апелляцию.