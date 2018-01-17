Командиров двух эсминцев США обвинили в непреднамеренном убийстве

17 января, 10:03
Эсминец Fitzgerald. Фото: AP/Eugene Hoshiko
Многочисленные обвинения предъявили командирам двух американских эсминцев John McCain и Fitzgerald, передает РИА Новости. Оба эсминца в 2017 году попали в аварии, которые привели к гибели людей.
На сайте ВМС США отмечается, что капитана и двух офицеров Fitzgerald обвинили в "халатности, опасном управлении кораблем и непреднамеренном убийстве". Аналогичные обвинения выдвинули против командира эсминца John McCain и, возможно, одного из его старших офицеров.
Американский эсминец John McCain направлялся в порт Сингапура 21 августа, когда ранним утром по японскому времени столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения пропали десять моряков, а пятеро получили ранения.
В середине июня случился крупный инцидент с участием эсминца Fitzgerald. Корабль столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Тогда погибли семь американских моряков. По итогам расследования уволили капитана корабля и двоих старших офицеров.
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