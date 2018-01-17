Экс-сотрудник ЦРУ арестован за незаконное хранение секретных данных

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Бывший агент ЦРУ Джерри Чун Шин Ли, которого арестовали по обвинению в незаконном хранении секретной информации, мог передать Китаю данные об информаторах разведки США, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что из-за переданных им данных погибнуть или попасть в тюрьму могли 20 американских агентов.

Натурализованный гражданин США Ли работал на ЦРУ с 1994 года. Сообщается, что ему вряд ли предъявят обвинения в шпионаже, потому что правительство "не хочет освещать секреты в суде".