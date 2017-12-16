Новое правительство Австрии настроено на отмену антироссийских санкций

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Новое правительство Австрии нацелено на отмену антироссийских санкций. Правительство будет принимать активные меры на европейской арене, чтобы снять санкции, введенные из-за конфликта на Украине, передает ТАСС.

Новое правительство постарается содействовать разрядке напряженности в отношениях между Западом и Россией, отмечается в программе будущего кабинета министров республики на 2017-2022 годы.

14 декабря представители стран ЕС единогласно поддержали экономические санкции против России. Процедуру продления запустят автоматически на следующей неделе.