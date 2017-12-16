США готовы к любому развитию ситуации с КНДР – Тиллерсон

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США готовы к любым мерам на случай "если что-то пойдет не так" с КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон 15 декабря по окончании министерской встречи в Совбезе ООН.

"Президент ясно дал понять, что мы будем находиться в состоянии военной готовности, на случай если что-то пойдет не так", – сказал Тиллерсон, передает "Интерфакс".

"Наша армия готова", – добавил Рекс Тиллерсон. По его словам, штаты не заинтересованы в переговорах с КНДР о "двойном замораживании". Двойное замораживание предусматривает отказ КНДР от ядерных испытаний в обмен на прекращение совместных военных учений Южной Кореи и США.