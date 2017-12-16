Небензя обвинил Климкина в неуважении к Совбезу ООН

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя 15 декабря посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину распространять "легенды о происходящем на Украине" лишь на заседаниях Совета Безопасности, которые имеют отношение к его стране.

Небензя высказался в ответ на выступление Клмикина. Украинский министр на заседании Совбеза по ситуации на Корейском полуострове попытался сменить тему обсуждения. Он начал проводить параллели между КНДР и Россией, передает ТАСС.

Небензя отметил, что рад большому количеству народу в зале, которые могли воочию убедиться в "неуважении украинской делегации к Совету Безопасности ООН и другим странам-членам".