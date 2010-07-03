Военные США испытали российский танк Т-80

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У. Об этом сообщила RT.

Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Эта модель находится в эксплуатации с 1985 года.

По состоянию на 2017 год в распоряжении Южной Кореи было уже 80 единиц подобного вооружения. Американская бригада Greywolf испытала оружия, и опубликовала видео испытаний в социальной сети.



Ранее стало известно, что в Белоруссии отказались от российской базы ВВС. Вооруженные силы этой страны решили закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории.

