16 ноября 2017, 18:57

Американская разведка может начать расследование "политических задач Путина"

Фото: ТАСС/YAY

Конгресс США рассмотрит законопроект о начале расследования "намерений и политических задач" Путина. Предполагается, что руководитель американской разведки должен будет отчитаться с соответствующим докладом перед властями США.

"Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности (Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks (KREMLIN) Act) предполагает подготовку директором по Национальной разведке аналитического доклада о вероятных намерениях и политических задачах Владимира Путина и его режима в свете недавних попыток вмешательства в выборы в целом ряде стран", – сообщается в документе, передает RT.

Автором инициативы выступил член палаты представителей Раджи Кришнамурти. Отчет разведки станет дополнением к расследованию "российского вмешательства".

Ранее американское издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы министерства иностранных дел РФ российским посольствам в зарубежных странах на сумму более 380 тысяч долларов "на проведение предвыборной кампании". Журналисты намекнули, что речь может идти о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, комментирую эту информацию, назвала BuzzFeed "врулями".

