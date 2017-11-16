Жители Крыма готовы дать отпор Киеву в вопросе "возвращения" полуострова

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Жители Крыма не намерены поддерживать планы Киева по "возвращению" полуострова.

Заместитель председателя крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что крымчане готовы дать решительный отпор любым попыткам Украины вернуть территорию, сообщает РИА Новости. Жители полуострова не намерены возвращаться под юрисдикцию соседнего государства.

Ильясов считает, что действия Киева по включению крымского вопроса в законопроект по интеграции Донбасса – очередная провокация против России. Он назвал действия украинской власти "очередным психозом", поэтому не стоит обращать на это внимания.

Вопрос о "возвращении Крыма" включили в проект закона о реинтеграции Донбасса. Решение принял комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

По словам председателя комитета Сергея Пашинского, целью законопроекта является освобождение территорий Донбасса с использованием украинской армии, однако власти не должны забывать также о Крыме и Севастополе.

Кроме того, комитет утвердил название инициативы – "Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Ранее в украинском парламенте предложили внести еще одну поправку в законопроект. Она касалась разрыва дипломатических отношений страны с Россией. Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко назвал предполагаемое действие самоубийством.

Депутаты Верховной рады Украины одобрили в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса на заседании 6 октября.