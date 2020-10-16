Во Франции расследуют действия властей в период пандемии коронавируса – СМИ

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Обыски прошли в офисах и квартирах министра здравоохранения Франции Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона в четверг, 15 октября, сообщает BFM.

Также без объяснения причин отменился 30-минутный прямой эфир с Саломоном. Как отметили в BFM, обыски связаны с расследованием действий французских властей во время пандемии коронавируса.

Кроме того, полицейские провели обыски у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, экс-представителя правительства Сибет Ндиай, других министров.

Обыски начались после интервью с главой Франции Эммануэлем Макроном, посвященного новым мерам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее общественные ассоциации и объединения медиков подали иски в отношении властей Франции. Специалисты считают, что борьбу с COVID-19 в стране начали поздно, а также неэффективно. Правительство Франции считает, что действовало правильно, основываясь на той информации о вирусе, которая была им доступна. Максимальное наказание за подобные нарушения составляет два года тюремного заключения и штраф в размере 30 тысяч евро.

В июле генпрокурор кассационного суда Франции Франсуа Молен объявил о начале предварительного расследования в отношении ушедшего в июне с поста премьер-министра Эдуара Филиппа по поводу работы его правительства во время пандемии коронавируса. Помимо него, фигурантами расследования стали Веран и его предшественница Аньес Бюзен.

Минздрав Франции заверил, что официальные лица согласны сотрудничать со следствием, поэтому обыски проходят спокойно.

16 октября суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч. За сутки в стране скончались 88 пациентов с коронавирусом.