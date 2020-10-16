ВОЗ сочла лекарство "Ремдесивир" неэффективным при коронавирусе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет газета Financial Times.
Как говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти препараты не сокращают и число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В ходе исследования SOLIDARITY прошли испытания четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19. Для этого использовались данные о лечении 11 266 больных.
Минздрав России ранее зарегистрировал два (отечественный и импортный) противовирусных препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались. В России зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.
В России зарегистрировали еще два препарата от COVID-19
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