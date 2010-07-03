NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Фото: NASA

В США представили новые модели скафандров, в которых астронавты NASA отправятся на Луну. Об этом сообщает "Мир 24".

Во время презентации моделью выступила разработчик скафандров – инженер Кристин Дэвис. Она рассказала об особенностях лунной моды XXI века. По ее словам, новый костюм астронавта весит около 50 килограммов, однако из-за пониженной гравитации он не будет стеснять движений на Луне.

Как отметила Дэвис, в скафандре можно будет без особых усилий преодолевать сотни метров по лунной поверхности. Кроме того, по время прогулке по спутнику Земли скафандр защитит астронавтов от пыли и радиации, добавила разработчик.

Еще одну версию скафандра – ярко-оранжевую – создали специально для тех астронавтов, которые не будут высаживаться на поверхность Луны. Защитный костюм, заверили в NASA, обеспечит комфорт в полете, который продлится несколько дней.

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне. Отправиться к спутнику Земли американцы планируют уже в ближайшие годы.

Ранее астрономы NASA при помощи телескопа TESS обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни. Как выяснили астрофизики, экзопланета GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца. Год на планете длится 55,7 земных суток. Предполагается, что GJ 357 d примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.

По словам ученых, дальнейшие исследования должны показать, есть ли у планеты плотная атмосфера, способная удержать достаточно тепла, чтобы нагреть поверхность и сохранить на ней жидкую воду.