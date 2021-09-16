Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных

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Россия выступает против допуска в зал Генассамблеи ООН, где пройдет неделя высокого уровня, только вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо постоянный представитель РФ при ОНН Василий Небензя направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генсекретарю Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при Организации Объединенных Наций.

"Мы были очень сильно удивлены и разочарованы по получении <...> письма от 14 сентября, в котором вы (председатель ГА ООН. – Прим. ред.) "твердо поддерживаете" требование предъявлять свидетельство о вакцинации для прохода в зал Генеральной Ассамблеи, в соответствии с предписаниями властей Нью-Йорка", – говорится в письме.

Небензя отметил, что подобное требование нарушает устав всемирной организации и противоречит соглашению между ООН и США от 1947 года.

При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек не располагает полномочиями требовать от дипломатов, работающих на ГА, доказательства вакцинации от коронавируса.

Ранее председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил о намерении бороться с мировым вакцинным неравенством.