Трамп упростил процедуру применения кибероружия

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Президент США Дональд Трамп принял решение отменить засекреченную директиву, касающуюся применения кибероружия против противников страны.

Анонимные источники заявили, что таким образом будут ослаблены ограничения на проведение кибератак. О самом документе стало известно 2013 году после того, как бывший Эдвард Сноуден рассекретил данные о работе спецслужб Великобритании и США, сообщает "Газета.ру".

Один из источников американских СМИ завил, что это решение со стороны Трампа стало наступательным шагом вперед. Благодаря отмене директивы можно будет поддерживать военные операции, а также предотвращать хищение интеллектуальной собственности и иностранное вмешательство в выборы. Утвердила ли администрация президента новые правила, пока неизвестно.

Ранее в США снова заявили о кибератаках со стороны российских хакеров. По данным нацразведки, Россия якобы пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также предпримет попытку оказать влияние на голосование в 2020 году.