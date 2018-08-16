Трамп упростил процедуру применения кибероружия

16 августа, 09:39
Фото: depositphotos/PirenX
Президент США Дональд Трамп принял решение отменить засекреченную директиву, касающуюся применения кибероружия против противников страны.
Анонимные источники заявили, что таким образом будут ослаблены ограничения на проведение кибератак. О самом документе стало известно 2013 году после того, как бывший Эдвард Сноуден рассекретил данные о работе спецслужб Великобритании и США, сообщает "Газета.ру".
Один из источников американских СМИ завил, что это решение со стороны Трампа стало наступательным шагом вперед. Благодаря отмене директивы можно будет поддерживать военные операции, а также предотвращать хищение интеллектуальной собственности и иностранное вмешательство в выборы. Утвердила ли администрация президента новые правила, пока неизвестно.
Ранее в США снова заявили о кибератаках со стороны российских хакеров. По данным нацразведки, Россия якобы пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также предпримет попытку оказать влияние на голосование в 2020 году.
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