Лавров встретился с Помпео "на полях" саммита Путина и Трампа в Хельсинки

16 июля, 16:16
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео во время саммита в Хельсинки, передает РИА Новости.
"В Хельсинки состоялась встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео", – сообщается в официальном микроблоге российского министерства иностранных дел в Twitter.
🇷🇺🇺🇸В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Майка Помпео pic.twitter.com/HKvd2EAEXK— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 16 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что открытая часть двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки завершилась рукопожатием, затем лидеры государств перешли к беседе тет-а-тет.
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