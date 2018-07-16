Лавров встретился с Помпео "на полях" саммита Путина и Трампа в Хельсинки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео во время саммита в Хельсинки, передает РИА Новости.

"В Хельсинки состоялась встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео", – сообщается в официальном микроблоге российского министерства иностранных дел в Twitter.

🇷🇺🇺🇸В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Майка Помпео pic.twitter.com/HKvd2EAEXK — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 16 июля 2018 г.



Ранее сообщалось, что открытая часть двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки завершилась рукопожатием, затем лидеры государств перешли к беседе тет-а-тет.