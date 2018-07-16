Могерини призвала США помнить, кто их друзья

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила перед переговорами президентов РФ и США в Хельсинки, что Вашингтону следует помнить, кто их друзья.

"У нас есть ясное представление, кто наши друзья – это США, и смена администрации не меняет дружбу, и я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях", – цитирует Могерини РИА Новости.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 16 июля в Хельсинки. Предстоящий саммит прокомментировала президент Хорватии: она выразила надежду, что встреча позволит стабилизировать ситуацию в мире.

Во время переговоров Трамп и Путин должны обсудить ситуацию в Корее, на Украине и в Сирии. Ожидается, что они затронут тему "Северного потока-2", а также борьбы с терроризмом. США планируют поднять вопрос российского "вмешательства" в избирательный процесс.