Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

Фото: ТАСС

Принцы Уэльские Чарльз и Уильям отказались встречаться с Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время рабочего визита главы Белого дома в Великобританию, передает ТАСС, ссылаясь газету The Sunday Times.



По информации источника, они просто отказались от участия. В ходе церемонии приветствия президента США во дворе Виндзорского замка королева находилась без сопровождения. Это обстоятельство вызвало серьезную обеспокоенность среди

высокопоставленных придворных.

Отмечается, что супруг Елизаветы, 97-летний принц Филипп, может участвовать в любых мероприятиях подобного рода на свое усмотрение, даже несмотря на то, что отошел от дел по причине своего возраста. Но принц Филипп воздержался от сопровождения королевы в этот раз.

В пятницу Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США и его супругу. Трамп стал 12-м президентом США, которому довелось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха, и четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре.

До этого были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш-младший в 2008 году и Барак Обама в 2016 году.