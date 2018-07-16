Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

16 июля, 04:23
Фото: ТАСС
Принцы Уэльские Чарльз и Уильям отказались встречаться с Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время рабочего визита главы Белого дома в Великобританию, передает ТАСС, ссылаясь газету The Sunday Times.
По информации источника, они просто отказались от участия. В ходе церемонии приветствия президента США во дворе Виндзорского замка королева находилась без сопровождения. Это обстоятельство вызвало серьезную обеспокоенность среди
высокопоставленных придворных.
Отмечается, что супруг Елизаветы, 97-летний принц Филипп, может участвовать в любых мероприятиях подобного рода на свое усмотрение, даже несмотря на то, что отошел от дел по причине своего возраста. Но принц Филипп воздержался от сопровождения королевы в этот раз.
В пятницу Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США и его супругу. Трамп стал 12-м президентом США, которому довелось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха, и четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре.
До этого были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш-младший в 2008 году и Барак Обама в 2016 году.
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