Власти Мехико назвали предварительные причины крушения метро

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Предварительной причиной крушения эстакады метро в Мехико стали дефекты сварки. Это выяснила норвежская компания DNV, передает РИА Новости.

"Инцидент был вызван структурным дефектом, связанным, как минимум, со следующими выявленными на данный момент условиями: процесс сварки болтов Нельсона; пористость и отсутствие сварки в замковом соединении; отсутствие болтов Нельсона в балках, составляющих конструкцию моста; разные виды бетона в элементах пролетов моста; незавершенные и/или плохо выполненные сварные швы; надзор и контроль размеров угловых швов", – заявил столичный министр общественных работ и услуг Хесус Эстева.

Данный отчет является только первой частью экспертизы. Вторые и третьи блоки будут опубликованы в июле и августе.

Мэр города Клаудия Шейнбаум отметила, что сформированная правительством команда экспертов в течение месяца подготовит проект усиления и восстановления конструкций надземной части этой ветки метро.

"Что касается возможных санкций, это вопрос, которым занимается прокуратура, наша задача – вновь запустить 12 линию метро, обеспечив безопасность движения", – подчеркнула Шейнбаум.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.

Трагедия унесла жизни 25 человек, среди которых оказался 13-летний ребенок.

