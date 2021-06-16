Тимошенко обратилась к украинцам

Фото: ТАСС/Zuma

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе выступления в Верховной раде заявила о начале расправы над Украиной, сообщает РИА Новости.

"Сейчас хочу обратиться к украинцам. С 1 июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда приняли решение распродать землю", – сказала она.

По словам депутата, власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями и без согласований снимать верхние слои чернозема. Она добавила, что у крестьян якобы начнут забирать землю.

Парламентарий напомнила, что Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решения только после волеизъявления граждан, но сбор инициативной группы по проведению "земельного референдума" был сорван.

В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Ранее президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что Украина столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии, и обвинил в этом Россию. Тем не менее он предположил, что решить проблему поможет закупка электроэнергии у тех же России и Белоруссии, что при этом бьет по стране, так как вынуждает ее сотрудничать с "агрессором".