Белый дом заявил о необходимости возвращения военных США из Сирии

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США хотят вернуть американских военнослужащих на родину из Сирии как можно скорее, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, задачи миссии США не изменились, и Штаты полны решимости полностью победить запрещенную в РФ и других странах террористическую группировку ИГ и создать условия, которые предотвратят ее возрождение, передает "Вечерняя Москва".

Представитель Белого дома подчеркнула, что Штаты надеются, что их партнеры и союзники в регионе возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности в Сирии.