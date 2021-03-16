Коренная американка впервые стала министром в США

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Сенат США утвердил коренную американку Дебру Холанн на пост главы министерства внутренних дел страны, сообщает CNN, ссылаясь на результаты голосования в верхней палате конгресса.

Она стала первой представительней коренного населения, получившей должность министра. На посту 60-летняя Холанн займется вопросами землепользования. Также она будет участвовать в реализации предложенной Джо Байденом политики в области изменения климата.

Ранее сенат США утвердил экс-генерала Ллойда Остина на пост главы Минобороны. Остин стал первым афроамериканцем, который возглавил Пентагон.