Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во Вьетнам с партией вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

Патрушев посетил Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности. На борту самолета, на котором прилетел секретарь, находилась партия вакцины, которая безвозмездно передана Вьетнаму.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую антикоронавирусную вакцину в мире превышает предложение.

Он отметил, что в данной сфере активно работает Российский фонд прямых инвестиций. В частности, организация уполномочена работать с международными заявками на препарат. Процесс признания и распространения вакцины от COVID-19 лично контролирует президент РФ.