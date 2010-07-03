Упавшего в колодец малыша леопарда спасли в Индии

В Индии местные жители спасли от гибели малыша леопарда. Все произошло в городе Манчар, сообщает телеканал Москва 24.

Фермер заметил дикого котенка на дне колодца. Мужчина решил доверить спасение профессионалам и связался со службой спасения животных. Малыш находился на глубине семь метров. На поверхность его достали при помощи специальной клетки. Ветеринары внимательно осмотрели леопарда. Оказалось, что с диким котенком все в порядке. Его отпустили на волю.