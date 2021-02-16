Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине

20:59
Фото: ТАСС/Hussein Malla/AP
Американская фармкомпания Pfizer подала документы для регистрации собственной вакцины от коронавируса на Украине, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
"Я получил сообщение, что Pfizer подала документы на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней", – передает слова Степанова "Укринформ".
Он отметил, что после завершения процесса регистрации препарата начнется осуществление его поставок, в том числе силами частных компаний.
"Проблем с этим не будет", – заявил министр.
Ранее Степанов заявил, что на Украине не рассматривают возможность регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V" отсутствием гарантий ее эффективности. Украинский лидер добавил, что не имеет права "экспериментировать" на гражданах страны.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса.
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