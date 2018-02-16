Бельгийский парламент призвал РФ позаботиться о правах ЛГБТ перед ЧМ-2018

Россию призывают улучшить ситуацию с соблюдением прав секс-меньшинств перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое предложение отражено в проекте резолюции, направленной в парламент Бельгии.

"Призвать российское правительство в течение следующих месяцев оперативно и качественно улучшить ситуацию касательно соблюдения прав сексуальных меньшинств, в частности путем отмены федерального закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", – цитирует документ RT. По мнению авторов резолюции, эта норма дает почву для дискриминации в отношении сексуальных меньшинств.

Законодатели европейского государства призвали российское правительство привлечь к ответственности виновников актов насилия на почве гомофобии.

20 июня Страсбургский суд по правам человека признал российский закон о запрете гей-пропаганды нарушающим статьи Европейской конвенции. Как отметили в ЕСПЧ, несмотря на то, что закон защищает несовершеннолетних, пределы применения закона четко не определены.

Это решение намеревался обжаловать Минюст России. По данным ведомства, документ не запрещает и не порицает однополые связи, а также никак не дискриминирует гомосексуалистов.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах. В столице матчи примут "Лужники" и "Спартак".