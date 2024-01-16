Директора Temirov Live задержали в Киргизии

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Директора Temirov Live и портала "Айт Айт Десе" Махабат Тажибек кызы задержали в Киргизии, сообщил журналист издания и ее супруг Болот Темиров. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Темиров также рассказал, что правоохранители задержали еще девять нынешних и бывших сотрудников СМИ.

"На данный момент известно об обысках и задержаниях троих членов нашей команды Temirov Live и "Айт Айт Десе" Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков и Сапар Акунбеков", – уточнил он в публикации.

По словам Темирова, директору не дают встретиться с адвокатом.

15 января Госкомитет нацбезопасности республики сообщил, что спецслужбы провели обыски в киргизском информагентстве 24.kg в рамках дела о пропаганде войны. Оперативники изъяли компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещдоки, которые могут иметь значение для уголовного дела. Разыскные мероприятия продолжаются, уточнили в ГКНБ. Также сообщалось, что гендиректора и шеф-редакторов агентства забрали на допрос.

Информагентство 24.kg работает с 2006 года. Оно считается самым цитируемым агентством Киргизии.

16 января обыски в офисах и домах сотрудников СМИ Киргизии возобновились. Причиной стали посты в соцсетях агентств, в которых граждан призывали к беспорядкам. Такие публикации появились в Сети в конце прошлого года.