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20:09

McDonald's обжалует решение о товарном знаке Big Mac

за рубежом суды

20:09

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Фото: ТАСС/Grace Wong

Руководство американской компании McDonald’s собирается обжаловать решение Ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза, связанное с эксклюзивным использованием товарного знака Big Mac в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что решение EUIPO разочаровало представителей McDonald’s, так как в нем не учитывались доказательства, представленные компанией, подтверждающие использование товарного знака Big Mac в европейских странах. В корпорации не сомневаются в том, что принятое решение отменит Апелляционный совет Ведомства.

"McDonald’s принадлежат полные, охраняемые законом права на товарный знак Big Mac во всех странах Европы", – подчеркнули в пресс-службе.

16 января СМИ сообщили о том, что McDonald’s проиграла судебную тяжбу с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac’s. Спор возник из-за эксклюзивного права американской компании на использование товарного знака Big Mac в ЕС. В McDonald’s считают, что потребители будут путать название Supermac's с бургером Big Mac.

за рубежом суды

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