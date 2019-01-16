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17:38

ЕС согласовал санкции против четырех "сотрудников ГРУ"

за рубежом политика

17:38

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

Послы стран ЕС договорились о санкциях против четырех "сотрудников ГРУ". Об этом сообщил РИА Новости источник в структурах Евросоюза. Двое из них связаны с "событиями в Солсбери", добавил собеседник агентства.

Он также рассказал, что под санкции ЕС попадут пять граждан Сирии. Ожидается, что Совет по иностранным делам ЕС утвердит это решение 21 января.

В октябре 2018 года Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций за распространение и использование химоружия. В частности, согласно новым правилам, ЕС сможет накладывать ограничения на физических лиц и организации "вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности". Лидеры европейских стран заявили, что ждут, когда будет составлен санкционный список.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России, что в Москве категорически отрицают.

за рубежом политика

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