Тайип Эрдоган отказался звонить Дональду Трампу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому лидеру Дональду Трампу по поводу намерений Вашингтона обучать курдов в Сирии. Об этом сообщает "Российская газета".

"Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему, а переговоры с Путиным у нас продолжаются", – сказал он.

Ранее турецкий лидер раскритиковал руководство НАТО, за то что оно не отреагировало на формируемые США "силы безопасности границы" в Сирии и угрозу для Турции.

"Мы не поведемся в игры тех, кто собирается создавать террористическую армию вдоль наших границ, и кто им в этом помогает. У меня есть упрек в адрес НАТО", – подчеркнул Эрдоган.

16 января стало известно, что Турция планирует нанести авиаудар по 149 целям курдских "Сил народной самообороны" в сирийском городе Африне. СНС возвели укрепления и выкопали окопы в девяти регионах Африна.