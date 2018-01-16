Тайип Эрдоган отказался звонить Дональду Трампу

16 января, 16:48
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому лидеру Дональду Трампу по поводу намерений Вашингтона обучать курдов в Сирии. Об этом сообщает "Российская газета".
"Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему, а переговоры с Путиным у нас продолжаются", – сказал он.
Ранее турецкий лидер раскритиковал руководство НАТО, за то что оно не отреагировало на формируемые США "силы безопасности границы" в Сирии и угрозу для Турции.
"Мы не поведемся в игры тех, кто собирается создавать террористическую армию вдоль наших границ, и кто им в этом помогает. У меня есть упрек в адрес НАТО", – подчеркнул Эрдоган.
16 января стало известно, что Турция планирует нанести авиаудар по 149 целям курдских "Сил народной самообороны" в сирийском городе Африне. СНС возвели укрепления и выкопали окопы в девяти регионах Африна.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: