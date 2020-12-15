На Украине новогоднюю елку украсили "глазом Фатимы"

Фото: chmr.gov.ua

В Черкассах (Украина) на новогодней елке появились необычные украшения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Праздничное дерево украсили "глаза Фатимы", также их называют "оком дьявола". Считается, что такой амулет может уберечь от сглаза. Метровые "глаза" защищают 18-метровую ель со всех сторон.

Известно, что центр украинского города также украсят новогодними инсталляциями и сказочными декорациями.

Ранее инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году. Их поменяли на Никольской улице, в Камергерском переулке и на Кузнецком Мосту. Например, на Никольской появились синие шарики, которые напоминают большие елочные игрушки.