Оксфордский словарь назвал слово 2017 года

15 декабря, 15:49
Фото: depositphotos/amnarj20066
Оксфордский словарь выбрал главное слово 2017 года. Им стал термин youthquake – значительные изменения в жизни общества под влиянием молодежи.
Использование этого слова участилось в пять раз по сравнению с 2016 годом. Впервые оно попало в зону общественного внимания во время всеобщих выборов в Великобритании, сообщает "Газета.ру".
Молодежь при голосовании поддержала лейбористов, помешав консерваторам получить абсолютное большинство в парламенте.
Ранее другой авторитетный словарь из США назвал словом года "феминизм". Популярность термина носила волновой характер. Так всплеск был отмечен в январе, когда после инаугурации президента США Дональда Трампа в стране прошли протесты феминисток.
В Японии иероглифом символизирующим год стал значок "Север". Такой выбор объясняется частыми ракетными испытаниями Северной Кореи, вызывавшими беспокойство у японцев.
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