Минобороны ответило на заявления Пентагона о войсках РФ в Сирии

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США не владеют реальной обстановкой на земле, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявления Пентагона о том, что значимого сокращения численности российских войск в Сирии американское военное ведомство не зафиксировало.

По мнению Конашенкова, это говорит о том, что США выдают плохо скрываемые желания, чтобы России там не было.

Он отметил, что если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, саперов и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы, – это проблемы Пентагона.

"Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы", – подчеркнул он.

Владимир Путин 11 декабря поручил вывести российские войска из Сирии в пункты постоянной дислокации.

Позже Пентагон заявил, что не заметил значительного сокращения в Сирии вооруженных сил России.

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что у США плохо настроена разведка, если они не видят сокращения российских военных в Сирии.

По его словам, заявления Пентагона необоснованны. По мнению эксперта, таким образом США пытается дискредитировать Россию и вынудить полностью вывести всех военных из страны.