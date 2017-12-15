Минобороны ответило на заявления Пентагона о войсках РФ в Сирии

15 декабря, 09:56
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
США не владеют реальной обстановкой на земле, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявления Пентагона о том, что значимого сокращения численности российских войск в Сирии американское военное ведомство не зафиксировало.
По мнению Конашенкова, это говорит о том, что США выдают плохо скрываемые желания, чтобы России там не было.
Он отметил, что если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, саперов и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы, – это проблемы Пентагона.
"Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы", – подчеркнул он.
Владимир Путин 11 декабря поручил вывести российские войска из Сирии в пункты постоянной дислокации.
Позже Пентагон заявил, что не заметил значительного сокращения в Сирии вооруженных сил России.
Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков заявил, что у США плохо настроена разведка, если они не видят сокращения российских военных в Сирии.
По его словам, заявления Пентагона необоснованны. По мнению эксперта, таким образом США пытается дискредитировать Россию и вынудить полностью вывести всех военных из страны.
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