Власти США ослабили госрегулирование интернета

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Федеральная комиссия по связи (ФКС) США поддержала инициативу, которая отменяет принятую в 2010 году "сетевую нейтральность".

Автором инициативы выступил руководитель ФКС, республиканец Эйжит Пай. По его мнению, документ положит конец "осуществлению государством управления интернетом в ручном режиме", сообщает ТАСС.

Согласно документу, провайдеры будут определять, какие сайты и онлайн-сервисы смогут просматривать пользователи интернета. Компании получат право блокировать непонравившиеся им сайты и смогут повышать сборы с таких интернет-компаний.

Провайдеры также будут вправе брать плату с видеохостингов и компаний, предоставляющих свой контент на основе мультимедиа, из-за потребления большого количества интернет-трафика. Если компании не согласятся платить, то им могут уменьшить скорость передачи данных.

Провайдеры уже поддержали инициативу, ссылаясь на то, что действующие условия мешают им вести максимально прибыльный бизнес.

Ранее в России планировали усилить госрегулирование и ввести новую систему идентификации на деятельность мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber и Telegram. Эти сервисы планировали включить в поправки к закону "О связи". Но инициативу не поддержали в Госдуме.