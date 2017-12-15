Власти США ослабили госрегулирование интернета

15 декабря, 04:54
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США поддержала инициативу, которая отменяет принятую в 2010 году "сетевую нейтральность".
Автором инициативы выступил руководитель ФКС, республиканец Эйжит Пай. По его мнению, документ положит конец "осуществлению государством управления интернетом в ручном режиме", сообщает ТАСС.
Согласно документу, провайдеры будут определять, какие сайты и онлайн-сервисы смогут просматривать пользователи интернета. Компании получат право блокировать непонравившиеся им сайты и смогут повышать сборы с таких интернет-компаний.
Провайдеры также будут вправе брать плату с видеохостингов и компаний, предоставляющих свой контент на основе мультимедиа, из-за потребления большого количества интернет-трафика. Если компании не согласятся платить, то им могут уменьшить скорость передачи данных.
Провайдеры уже поддержали инициативу, ссылаясь на то, что действующие условия мешают им вести максимально прибыльный бизнес.
Ранее в России планировали усилить госрегулирование и ввести новую систему идентификации на деятельность мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber и Telegram. Эти сервисы планировали включить в поправки к закону "О связи". Но инициативу не поддержали в Госдуме.
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